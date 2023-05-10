«Они были союзниками Гитлера»: Светов напомнил Белому дому историю Второй мировой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 14

Политолог Светов: США переписывает историю ВОВ чтобы утвердиться как мировой гегемон

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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Запад пытается переписать историю, чтобы внушить не только в прошлые, но и будущие победы. Правда лишь в том — что их никогда не было и не будет.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан Пьер накануне заявила, что победу во Второй мировой войне одержали США и их союзники. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов объяснил, чем вызвана тотальная безграмотность американского общества, и почему Вашингтон позволяет себе подобные речи.

Эксперт сразу заметил, что Жан Пьер не представляет собой эрудированного политика, но это, в целом, в стиле США. Она выразила официальную точку зрения, которую учебники по истории годами воспитывали в американском поколении.

«Там акценты расставлены совершенно определенно. Победили в войне Соединенные Штаты Америки, которым немножко подсобила Великобритания», — прокомментировал Светов.

Политолог пояснил, что Советский Союз в западной истории фигурирует только благодаря Ленд-лизу, который, как там считают, обеспечил страну боеприпасами и помог победить. Сейчас, отметил он, непризнание победы СССР над гитлеровской Германией является элементом «высокой политики».

Юрий Светов уточнил, что запрет на советскую символику, флаги, «Бессмертный полк» — это последовательная идеологическая борьба, в которой российской стороне следовало бы вести активную наступательную деятельность во имя правды.

«Кто-то подзабыл, а кто-то целенаправленно это сделал. Скажите, пожалуйста, на чьей стороне воевало большинство Европы? Они были союзниками Гитлера. Начните их перечислять, и вы это увидите. Отстранение России — это некий реванш за то, что они тогда потерпели поражение», — подчеркнул Светов.

Эксперт напомнил, что блокаду Ленинграда осуществляла не только Германия — с ней были и другие страны сегодняшнего НАТО. И сейчас они стремятся лишь к одному — утверждению роли Соединенных Штатов как мирового гегемона. Запад пытается внушить, что без лидирующей позиции США в мире воцарится хаос. Они пытаются переписать историю и заставить поверить, что Россию скоро снова удастся поставить на место.

«Со стороны России нужно только одно действие — победа в специальной военной операции. Побеждаем — и многие вопросы сразу снимутся», — заключил Светов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на заявления США о роли СССР в победе в ВОВ.

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