Москва намерена нести обществу правду и воспитывать поколение на основе реальной истории.

Замалчивание Белым домом роли советской армии в победе над фашизмом окончательно погубит американское общество. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Белом доме заявили, что победа во Второй мировой войне — это заслуга США и их союзников, однако про СССР в Вашингтоне вспоминать не стали.

Песков подчеркнул, что текущее американское поколение плохо разбирается в истории ВОВ. В скором времени, отметил он, люди, которые не знают своих спасителей от «коричневой чумы», не смогут здраво оценивать даже свое настоящее и будущее.

«Это плачевный процесс. Мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать подрастающему поколению о подвиге советского народа», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что факт присутствия на Параде Победы в Москве 9 Мая иностранных лидеров свидетельствует о наличии политической воли в их странах. Он заключил, что Россия продолжит нести правду, чтобы весь мир смог узнать о ней.

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