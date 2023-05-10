«Плачевный процесс»: в Кремле отреагировали на заявления США о роли СССР в победе в ВОВ
Песков: приписывание победы во Второй мировой стало пагубной линией для США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Москва намерена нести обществу правду и воспитывать поколение на основе реальной истории.
Замалчивание Белым домом роли советской армии в победе над фашизмом окончательно погубит американское общество. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Белом доме заявили, что победа во Второй мировой войне — это заслуга США и их союзников, однако про СССР в Вашингтоне вспоминать не стали.
Песков подчеркнул, что текущее американское поколение плохо разбирается в истории ВОВ. В скором времени, отметил он, люди, которые не знают своих спасителей от «коричневой чумы», не смогут здраво оценивать даже свое настоящее и будущее.
«Это плачевный процесс. Мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать подрастающему поколению о подвиге советского народа», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.
Песков добавил, что факт присутствия на Параде Победы в Москве 9 Мая иностранных лидеров свидетельствует о наличии политической воли в их странах. Он заключил, что Россия продолжит нести правду, чтобы весь мир смог узнать о ней.
Ранее 5-tv.ru писал, в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк».
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