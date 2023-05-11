Шашлычники завалили мусором парки Петербурга, но можно отдохнуть и без вреда природе

За разведение огня в Северной столице даже в мангале предусмотрен штраф. Увы, это мало кого останавливает.

В настоящие полосы препятствий превратились сейчас зеленые зоны по всей стране. Россияне оставили горы мусора после отдыха на природе на длинных выходных. Горожане ставят мангалы в парках, игнорируя все запреты. И даже культурная столица отличилась. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков выяснил, можно ли без нарушений пожарить шашлыки.

Суздальские озера. Дым и запах шашлыков. На берегу — самый разгар пикников с огоньком. Одни делают вид, что не знают о запрете разводить в городе костры даже в мангале. Другие и вовсе говорят, жаровня не их — просто стоит рядом.

А это уже Удельный парк. На поляне многолюдно. При виде камеры отдыхающие обещают убрать за собой мусор, но только после того как закончат трапезу. Такие шашлычные посиделки заканчиваются тем, что петербуржцы оставляют после себя массу мусора: угли, фрагменты или даже целые мангалы.

На разведение костров в парках и скверах Петербурга действует полный запрет. Нарушитель рискует прибавить к затратам на продукты для пикника еще и штраф — от трех до пяти тысяч рублей. Хотя это некоторых не останавливает. Вот кто-то оставил мангал прямо у водоема. Позабыли и в Пулковском парке.

«Такая несознательность приводит к загрязнению лесов, парков. Особенно природная среда страдает от пластиковых отходов. Про угрозу пожаров, я вообще молчу», — рассказал эколог Егор Леонтьев.

Брошенная пластиковая посуда, пакеты, бутылки. За оставленный мусор тоже полагается административная ответственность.

«Это может быть Рослесхоз, администрация района, полиции, МЧС. Сотрудники имеют право опросить свидетелей, составить протокол и, соответственно, привлечь к ответственности тех, кто загрязняет территорию и оставляет после себя свинарник», — объяснил юрист Тимур Матвеев.

Конечно, погода манит выбраться на природу — городские власти обещают к концу мая подготовить 45 участков, оборудованных мангальными зонами и контейнерами для мусора. Там можно будет пожарить шашлыки законно и без ущерба природе.