Живущая в Мексике актриса Наталья Андрейченко исхудала до неузнаваемости

«Леди совершенство» долгие годы живет духовными практиками, сыроедением и йогой и делится новыми знаниями с поклонниками.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко только напоминает себя на последних фото в социальных сетях. Одно из таких публикует KP.RU. На нем 67-летняя актриса выглядит болезненно худой — ввалившиеся глаза и щеки, холодный взгляд, кости, обтянутые кожей. В посте знаменитость рассказала о военных подвигах отца, участника Великой Отечественной войны. Но сотни пользователей ответили лишь возгласами о внешности.

Звезда фильма о Мэри Поппинс сейчас живет в Мексике. Она предпочитает сыроедение, занимается духовными практиками, в том числе йогой, около 15 лет исповедует буддизм. Будни под лучами солнца, живописная природа и возвышенная философия при этом отложили пугающий отпечаток на лице артистки. Фанаты беспокоятся, что у нее снова проблемы с алкоголем.

Впервые Андрейченко согрелась спиртным на съемках фильма с Игорем Костолевским. Рюмки стали превращаться в бутылки, и вот отец уже устраивает актрису в наркологическую клинику. Это продолжалось и во время съемок «Мэри Поппинс, до свидания». Однажды в очередной раз выпив, она чуть не умерла, перенесла клиническую смерть. И после этого, восстановившись, продолжала пить.

Новая жизнь началась в браке с американским режиссером и продюсером Максимилианом Шеллом. Через 21 год возлюбленный объявил, что уходит к другой. Семь лет Андрейченко отказывалась подписать бракоразводные документы. После тяжелого развода актриса вернулась в Россию, а потом, в 2012-м, перебралась в Мексику. На комментарии о внешности и пагубной зависимости звезда предпочла не отвечать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе первого мужа Андрейченко — композитора Максима Дунаевского. Программа Пятого канала «Светская хроника» выясняла, с кем музыкант отправился в ЗАГС в восьмой раз.