«Я не распутник»: Дунаевский объяснил, почему не хочет ребенка от восьмой жены

Дунаевский женат в восьмой раз. Что известно о новой избраннице 77-летнего композитора и почему он не планирует детей, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Композитор Максим Дунаевский рассказал о своем восьмом браке. Чем молодая супруга покорила любвеобильного музыканта и какой скандал предшествовал началу их романа, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Новость о восьмой свадьбе Дунаевского стала неожиданностью для его друзей и коллег. Ведь до этого он говорил, что больше в ЗАГС не пойдет. Несмотря на то что он уже несколько лет состоял в отношениях, композитор уверял: они с возлюбленной прекрасно чувствуют себя и без штампа в паспорте.

«Мы находимся уже на той ступени жизни, что смущаться этого не стоит. Надо смущаться, когда нет нормальных взаимоотношений, когда они заканчиваются или ни во что не перетекают», — объяснял музыкант.

Однако что-то заставило 77-летнего Максима Исааковича передумать. И теперь он снова женатый человек. О новоиспеченной супруге известно немного. Алла Новоселова — музыковед, преподает в институте. На 35 лет младше мужа.

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«Он с бабушками спать не хочет. Ему давай помоложе, а молодые девушки все продуманные. Он что думает, что она вышла замуж по великой любви? Кому нужен дедушка? Естественно, его новой избраннице нужен кошелек в первую очередь, как и всем», — уверен светский журналист Денис Сорокин.

Новоселова и Дунаевский познакомились на деловой встрече. Женщина изучала его творчество. Вскоре рабочие отношения переросли в любовные. Композитор делится: Алла зацепила его в первую очередь своим интеллектом, а привлекательная внешность стала приятным дополнением.

«Она умная и вообще образованный человек. С ней мне интересно. Алла музыкант. Да, она красивая и длинноногая, но это скорее бонус», — поведал он о своих чувствах.

По словам артиста, с возрастом он стал по-другому смотреть на женщин. Сменились приоритеты.

«Это в 20 лет может быть только секс, а вот позже ты все-таки багаж получаешь, и тебя многие вещи тоже интересуют, кроме секса и любви», — пояснил Дунаевский.

Их роман начался со скандала. Седьмая жена композитора Марина Рождественская, с которой Дунаевский прожил 20 лет, заявила, что узнала о его новой пассии из газет. Якобы он даже не удосужился сообщить ей о разводе лично.

«Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?» — недоумевает его бывшая супруга.

Уже после расставания женщина признавалась, что продолжает любить Дунаевского и готова принять его обратно. Но Максим Исаакович не собирался возвращаться. У него уже была новая жизнь.

«Кто-то, наверное, нами все-таки руководит. Здесь очень важно не сопротивляться, потому что иначе можно получить плохую судьбу. При чем я не распутник совсем», — уверяет композитор.

Бывшие супруги долго не могли наладить отношения. Только спустя три года им удалось решить конфликт. Правда, со свадьбой своего бывшего мужа Марина не поздравила. Считает это лишним, но тот не обижается.

«Я всех своих жен любил и продолжаю любить. Это очень важно», — подчеркнул Дунаевский.

Максим Исаакович уверяет: каждый раз он женился по большой любви. Но очень надеется, что восьмой брак станет последним.

«Дунаевскому вообще надо просто дверь забить на этом ЗАГСе и написать: «Вход запрещен пожизненно», — считает журналист Сорокин.

Несмотря на новый статус, Дунаевский признался, что следовать примеру некоторых коллег и становиться молодым отцом не планирует.

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«Поздновато уже, хватит», — говорит он.

У композитора уже есть четверо детей. Сын Дмитрий от актрисы Натальи Андрейченко и две дочери. Алина — от писательницы Нины Спады и Полина — от брака с Мариной Рождественской. Также он очень тепло относится к дочке Марины от предыдущих отношений. Дунаевский воспитывал девочку как родную и разрешил ей взять его фамилию.

«Четвертого ребенка я считаю своим, хотя она не моя [по крови], а бывшей жены. Но тем не менее это все равно моя дочь», — пояснил композитор.

Музыкант считает, что полностью реализовался в качестве папы и заводить детей в 77 лет — чистый воды эгоизм.

«[Я не хочу еще детей], потому что это лишь удовлетворение потребности продолжения рода. Все-таки ты еще обязан поставить детей на ноги, но из-за возраста это может не произойти», — аргументировал он свое решение.

По словам Дунаевского, он не питает иллюзий относительно цифр в паспорте и принимает свой возраст.

«Не нужно себя насиловать и взбегать на гору для того, чтобы все сказали: „О, а старичок-то у нас еще о какой!“. Нет, это не обязательно», — считает знаменитость.

Теперь Максим Исаакович готовится к роли дедушки и ждет внуков.