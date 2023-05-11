Шлем разлетелся вдребезги: байкер разбился о машину ДПС в Новокузнецке

При падении мотоциклист сильно ударился головой об асфальт. Подоспевшим на место ДТП медикам осталось только констатировать смерть.

Мотоциклист погиб после столкновения с машиной ДПС в Новокузнецке.

Патрульный автомобиль выезжал на дорогу с включенной мигалкой. И в этот момент его протаранил байкер.

При падении мужчина сильно ударился головой об асфальт, так что даже шлем разлетелся вдребезги.

Когда на место прибыли врачи скорой, им оставалось только констатировать смерть мотоциклиста.