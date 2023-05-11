Шлем разлетелся вдребезги: байкер разбился о машину ДПС в Новокузнецке

Эфирная новость 16

Мотоциклист погиб при столкновении с машиной ДПС в в Новокузнецке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

При падении мотоциклист сильно ударился головой об асфальт. Подоспевшим на место ДТП медикам осталось только констатировать смерть.

Мотоциклист погиб после столкновения с машиной ДПС в Новокузнецке.

Патрульный автомобиль выезжал на дорогу с включенной мигалкой. И в этот момент его протаранил байкер.

При падении мужчина сильно ударился головой об асфальт, так что даже шлем разлетелся вдребезги.

Когда на место прибыли врачи скорой, им оставалось только констатировать смерть мотоциклиста.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

9:53
Шлем разлетелся вдребезги: байкер разбился о машину ДПС в Новокузнецке
9:44
«Всего ничего»: до освобождения Артемовска осталось 742 метра
9:37
Редкие кадры: танкисты бьют по ВСУ прямой наводкой при наступлении под Донецком
9:29
Копия отца: дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца
9:20
Объявлены даты проведения и участники рок-фестиваля KKinchevFest'23
9:11
Кличко призвал Германию лечить боевиков ВСУ за свой счет. У Киева денег на них нет

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли: «Говорили, подходи к тигру»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп