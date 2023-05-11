На воре и шапка горит: почему взрослые и дети краснеют от стыда

Нейрофизиолог считает, что страх перед возможностью покраснеть заставляет человека меньше врать.

Некоторым людям трудно скрыть неловкость или сказать неправду, потому что их сразу выдают красные щеки. Об этом Газете.ру рассказала врач-невролог, нейрофизиолог, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина.

По словам специалиста, автономная или вегетативная система, которая является частью нервной, делится на парасимпатическую, метасимпатическую и симпатическую.

Таким образом, покраснение лица и щек — это результат работы симпатической системы. Тонкости процесса зависят от надпочечников, которые вырабатывают гормон стресса — адреналин.

Коньшина объяснила, что люди испытывают стресс, когда делают то, что не укладывается в их рамки «нормальности». Адреналин повышает артериальное давление, увеличивает приток крови к голове, что и приводит к появлению красных щек.

Нейрофизиолог отмечает, что из всех живых существ краснеть от стыда может только человек, так как эволюция не позаботилась о том, чтобы людям было проще обманывать.

Отвечая на вопрос «почему так сложилось?», эксперт отмечает, что, согласно представлениям нейробиологов и психологов, страх перед возможностью покраснеть заставляет человека меньше врать.

Способность демонстрировать честность предоставила нашим предкам эволюционное преимущество перед теми, кто предпочитал невозмутимо врать и делать неприемлемые вещи.

Еще один аргумент в пользу этой особенности — сам факт наличия красного лица. Это является маркером для окружающих о том, что человеку необходимо принести извинения. Таким образом это сообщает людям, что человек знает о допущенных ошибках или неправильных поступках.

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