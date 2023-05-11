Бастрыкин: СК РФ объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 266

Это коснется пяти человек: прокурора, председателей и трех судей.

Бастрыкин: СК РФ объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Фото: Бедняков Павел/ ТАСС

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Следственный комитет РФ объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые приняли решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», — заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.

Непризнаваемый Россией Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Львовой-Беловой и Путина 17 марта. Они якобы были причастны к военным преступлениям, доказательств чему по факту не существует вовсе. В Гааге же заявили, что речь идет о якобы незаконной депортации и перемещении несовершеннолетних с «оккупированных территорий Украины» в РФ. 

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Львова-Белова высмеяла заявление Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на ее арест. Между тем в Кремле назвали данное решение абсолютно нелегитимным.

 

 

 

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