Бастрыкин: СК РФ объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет РФ объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые приняли решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», — заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.

Непризнаваемый Россией Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Львовой-Беловой и Путина 17 марта. Они якобы были причастны к военным преступлениям, доказательств чему по факту не существует вовсе. В Гааге же заявили, что речь идет о якобы незаконной депортации и перемещении несовершеннолетних с «оккупированных территорий Украины» в РФ.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Львова-Белова высмеяла заявление Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на ее арест. Между тем в Кремле назвали данное решение абсолютно нелегитимным.