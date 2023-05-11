«Прыгали от счастья»: Регина Тодоренко поделилась радостной новостью

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Сын Топаловой и Тодоренко сказал первое слово

«Прыгали от счастья»: Регина Тодоренко поделилась радостной новостью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость раскрыла, какой поступок сына смог ее осчастливить.

Телеведущая Регина Тодоренко успевает совмещать карьеру и воспитание детей. Почти год назад у нее родился сын Мирослав: в своих социальных сетях она рассказала, что во время съемок нового тревел-шоу ребенок осчастливил ее своими успехами.

Девятимесячный малыш уже путешествует с мамой по всему миру. Недавно Регина опубликовала фото с сыном с побережья в Астрахани. Выяснилось, что маленький наследник уже начал радовать телеведущую своими успехами.

«Первое слово! Твое слово с придыханием, так нежно и робко произнесенное маленькими губками и с огромной любовью в глазах. Мы всей семьей прыгали от счастья на кухне, когда услышали твое «па-па», — делится в личном блоге Тодоренко.

Спустя несколько дней уставшая после съемок знаменитость проснулась ночью, чтобы покормить сына и вдруг услышала долгожданное слово «мама».

«Пока не пойму, этим словом ты называешь грудь или меня, но все равно приятно», — резюмировала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тодоренко и Топалов спасли брак.

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