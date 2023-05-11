Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации костных отломков

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58

Для проведения хирургического вмешательства были привлечены федеральные специалисты.

Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации костных отломков

Фото: Пресс-служба Захара Прилепина / ТАСС

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Об этом сообщает 5-tv.ru пресс-служба писателя.

«На данный момент идет подготовка ко второму этапу операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения», — говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о том, что для проведения такой операции привлечены федеральные специалисты. Первый этап операции прошел сразу же в день теракта.

На Захара Прилепина было совершено покушение 6 мая. Инцидент произошел в районе поселка Пионерское в Нижегородской области. Автомобиль, в котором был писатель и его соратник Александр Шубин, взорвался. Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Шубин погиб, недавно стало известно о присвоении ему ордена Мужества.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru показал первое видео Захара Прилепина из больницы.

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