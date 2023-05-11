Налегла на сладости: Муцениеце сорвалась с диеты

Кто-то считает, что стройной фигурой она пыталась вызвать зависть со стороны Павла Прилучного.

Многие поклонники актрисы Агаты Муцениеце считают, что смена имиджа и регулярные походы в спортзал случились из-за того, что она пыталась напомнить бывшему мужу Павлу Прилучному, кого он потерял.

При этом артистка так сильно увлеклась работой над собой, что благодаря этому даже преуспела в карьере. Именно из-за подтянутой и стройной фигуры ее взяли на главную роль в эротический спектакль «Абсолютно другая нага».

Но, видимо, терпение женщины наконец-то лопнуло. В личном блоге она рассказала подписчикам, что перестала следить за рационом.

Поклонники актрисы даже увидели ролик, в котором сорвавшая диету Муцениеце налегла на различные сладости, сообщает издание dni.ru.

Виновниками срыва стали маленькие печеньки в виде кроликов, которыми каждый участник съемочного процесса сериала «Плакса» мог свободно угощаться в перерывах. Пока актриса поглощала быстрые углеводы, она успела поделиться впечатлениями от произведения, в котором снимается в настоящее время.

«Я бы такой сериал смотрела с упоением», — призналась Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце назвала изысканным вкус дочери Мии, макающей картошку в крем от торта.