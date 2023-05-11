В Польше допустили, что упавшая у Быдгоща ракета была запущена ВСУ

В Минобороны Польши считают, что упавшая на территорию страны в декабре ракета могла прилететь с Украины. Об этом сообщил польский министр нацобороны Мариуш Блащак.

«16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

Таким образом, упавший у населенного пункта Замость недалеко от Быдгоща снаряд мог принадлежать боевикам киевского режима, отметил министр.

Об обнаружении обломков ракеты стало известно 27 апреля. Позже появились сведения о том, боеприпас был найден еще в декабре 2022 года, однако польские власти не стали распространять информацию об этом.

Украинские ракеты падали на польские территории не один раз. 15 ноября два снаряда упали недалеко от границы с Незалежной. Тогда погибли два человека. Варшава пыталась повесить ответственность за случившееся на Россию, но позже оказалось, что ракеты были выпушены украинскими ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что источник в Минобороны России опроверг сообщения о перехвате ракеты «Кинжал» западным зенитным ракетным комплексом Patriot.