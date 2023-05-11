В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ЗРК Patriot «Кинжале»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 208

Минобороны РФ назвало сообщения о перехвате «Кинжала» попыткой выдать желаемое за действительное

В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ЗРК Patriot «Кинжале»

Фото: Bernd Wüstneck / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В военном ведомстве заявления о сбитой гиперзвуковой ракете посчитали попыткой выдать желаемое за действительное.

Зенитный ракетный комплекс Patriot производства США не смог перехватить российскую ракету «Кинжал». Высокопоставленный источник в Минобороны РФ объяснил агентству РИА Новости, что западная техника не обладает соответствующими техническими характеристиками для борьбы с оружием ВС РФ.

Собеседник агентства уточнил, что предельные боевые режимы ракетных комплексов, которые Запад поставляет украинскому нацистскому режиму, на несколько уровней ниже российских. «Кинжал» намного быстрее «Патриота», отметил он.

Источник добавил, что российские ракеты умеют совершать противоракетные маневры — заходить на цель в вертикальном положении. Именно поэтому, уточнил эксперт, зенитные комплексы не могут так просто сбить их.

Сотрудник Минобороны в заключение назвал сообщения о сбитом «Кинжале» информационным вбросом с попыткой выдать желаемое за действительное.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву.

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