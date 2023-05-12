«Это неизбежность»: Муцениеце жалуется на изменения во внешности

На съемках нового проекта артистка заметила неизбежное — на ее лице появились морщины и опустились веки.

В своем блоге на YouTube актриса Агата Муцениеце призналась поклонникам, что начинает стареть и уже задумывается о пластической операции.

К такому выводу звезда, как уточняется, пришла в ходе процесса преображения к новой роли. Знаменитость прилетела на съемки в Минск еще в середине марта, сразу погрузившись в рабочую атмосферу.

Постоянные ранние подъемы повлияли на внешний вид актрисы: у нее появились следы усталости и недосыпа. Все это удалось спрятать благодаря визажистам, которые делали Агате макияж и челку. Артистка отмечает, что новый стиль волос ей очень нравится — он делает ее не только миловидной, но и молодой.

«Мне кажется, я старею, и мне пора поднимать веки. Что скажете, так лучше, да? Это неизбежность, конечно, неизбежность! Ну, ладно, в целом я все равно выгляжу моложе, чем на 34, особенно с этой челочкой», — призналась Муцениеце.

Она даже показала, как бы выглядела, если бы подняла веки и убрала бы нависшую над глазами складку. Пока Агата в раздумьях, но она подтвердила, что воспользуется услугами пластического хирурга.

Но это не единственная проблема, с которой звезда столкнулась во время съемок. Муцениеце рассказала, что у нее произошел срыв диеты: ей сложно сдерживаться от перекусов. При этом в последнее время артистка также отказалась от мясных продуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце сыграет роль матери в многосерийной драме Сергея Жукова.