«С больной головы на здоровую»: Лавров ответил на обвинения Запада в нарушении международного права

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Лавров: Запад растоптал международное право в Ливии и Югославии

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломат припомнил поговорку в ответ на резкие выпады в сторону нашей страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке расколоть мир на демократии и авторитарные режимы. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам XI Петербургского международного юридического форума.

«Сегодня, перекладывая проблемы „с больной головы на здоровую“, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они сами „растоптали“ в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны», — заявил Лавров.

Также он добавил, что западные элиты попрали и другой базовый принцип Устава Всемирной организации — невмешательство во внутренние дела. В качестве примеров Лавров привел «срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине», революции в Грузии и Киргизии, а также госпереворот в Киеве в 2014 году и попытки силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году.

В Санкт-Петербурге открылся XI Петербургский Международный юридический форум. Он продлится до 13 мая 2023 года. Ключевая цель форума — продвижение идей модернизации права в условиях происходящих глобальных изменений.

Ранее 5-tv.ru рассказал об основных заявлениях Лаврова в ООН.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

11:53
В правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации
11:46
От Зеленского требуют возвращения праздника Дня Победы
11:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Михаила Редкова
11:36
Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики
11:35
Экс-игрок «Спартака» Каракин умер в больнице после смертельных гонок в Подмосковье
11:24
«Вопиющие действия»: в МИД России допустили асимметричный ответ на действия Польши

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Во что вложить деньги: китайский юань может стать альтернативой доллару и евро?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп