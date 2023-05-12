Духовное завещание: что Валентин Юдашкин оставил после себя

Модельер понимал характер русской души, поэтому знал, что останется в моде на все времена.

Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая, однако родственники, близкие друзья и просто поклонники творчества великого кутюрье до сих пор вспоминают его достижения и показы. В последний раз он выходил на подиум 26 июня 2022 года, пишут Дни.ру.

В тот день на Парящем мосту в парке Зарядье своим показом Юдашкин закрывал Московскую неделю моды. Оценить коллекцию и выразить ему слова поддержки тогда пришли многие российские звезды, среди которых были Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Олег Газманов, Таисия Повалий и Валерия.

Коллекция роскошных платьев авторства маэстро была отделана камнями и аппликациями. Юдашкин тогда признался, что в России это останется модным на все времена, с чем согласилась и его супруга Марина Юдашкина.

«Белое, черное, пайетки, золото — все это остается в тренде», — прокомментировала она коллекцию haute couture.

Этот показ и то, как он определил тренды, как раз и можно считать своеобразным духовным завещанием Юдашкина всем модникам и модницам страны. Он как никто другой хорошо понимал русскую душу, зная, что действительно требуется отечественным любителям моды.

О страшной болезни «рак» модельер узнал еще в 2016 году. Сначала он хотел опустить руки, но родные убедили Юдашкина в том, что лечение необходимо. Несмотря на терапию, в голове кутюрье все же появились метастазы, которые привели к его кончине.

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