«Основания переживать»: кому Вячеслав Зайцев хотел завещать Дом моды

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 47

Модельер Зайцев планировал передать Дом моды государству

«Основания переживать»: кому Вячеслав Зайцев хотел завещать Дом моды

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Близкий друг модельера переживает, что дело всей его жизни погибнет.

Экс-заместитель директора Дома моды Расул Ахмедов, который около 30 лет проработал с Вячеславом Зайцевым, рассказал, что кутюрье всегда хотел передать свое наследие государству. Об этом пишет NEWS.ru.

Скончавшийся 30 апреля Вячеслав Зайцев мечтал, чтобы его детище перешло к народу, для которого он работал всю свою жизнь. Друг и коллега модельера убежден, что именно такой должна быть судьба модного дома.

Однако в настоящее время формальным распорядителем наследства Зайцева является его сын Егор. По мнению Ахмедова, наследник может не справиться с тяжелой задачей управленца и развалит детище своего покойного отца.

«У меня есть основания переживать — это мое личное мнение, — что дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть», — признался друг кутюрье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева.

Тема:
Умер Вячеслав Зайцев
7 мая
Нелли Кобзон о конфликте Зайцева с сыном и внучкой: «Слава сам виноват»
5 мая
Гузеева о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву: «Пошлость и гадость»
5 мая
«Он этого хотел»: Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева
5 мая
Сын Зайцева заявил о возможном отравлении отца
4 мая
Проводили в последний путь: кто пришел проститься с модельером Вячеславом Зайцевым
4 мая
С Вячеславом Зайцевым попрощались под громкие аплодисменты
4 мая
«Прекрасный белый костюм»: 90-летний Бедрос Киркоров посетил похороны Зайцева
4 мая
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
4 мая
«Государственный человек вселенского масштаба»: Бабкина посетила похороны Зайцева
4 мая
«Душевнейшие отношения»: что связывало семьи модельеров Зайцева и Юдашкина
+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

15:23
Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в Харьковской области
15:22
ВС РФ ликвидировали более 240 украинских боевиков на донецком направлении
15:05
«Очередная провокация!»: как президент Грузии отреагировала на отмену виз в РФ
15:02
«Плясать под дудку»: в Госдуме отреагировали на инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо
14:50
ВС РФ в воздухе и на земле продолжают вытеснять боевиков ВСУ из Артемовска
14:50
Что делать при обнаружении в небе беспилотника

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
В Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео