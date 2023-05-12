Гузеева жестко ответила хейтерам: «На насекомых не обижаюсь»

При этом хорошим людям звезда выразила восхищение.

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева назвала «насекомыми» пользователей интернета, которые ее критикуют.

Знаменитость только недавно открыла доступ к написанию комментариев под ее постами. Большинство сообщений, которые она стала после этого получать, были положительными, что обрадовало звезду.

«Хороших людей большинство, и это меня восхищает, спасибо вам! Возвращаю вам ваше добро и любовь, спасибо еще раз», — написала Гузеева в своем Telegram-канале.

Однако у телеведущей, как уточняется, есть и недоброжелатели, которых она называет «насекомыми». При этом Гузеева призналась, что не обижается на их критику в свой адрес. Знаменитость считает, что в этом виноваты их злоба и «тупость».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева пожаловалась на депрессию у маленькой собачки.