Для фигурантов дела о хищении у семьи актера Баталова запросили реальные сроки

Фигурантам дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова запросили реальные сроки. Об этом стало известно в ходе заседания суда.

Так, артистке Наталии Дрожжиной запросили шесть лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Ее мужу Михаилу Цивину может грозить семь лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. А для нотариуса Дмитрия Бублия гособвинитель запросил пять лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом три года заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий.

В качестве вида исправительного учреждения может выступить колония общего режима.

Между тем Дрожжину и Бублия попросили арестовать в зале суда.

Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. И уже несколько лет идут разбирательства, связанные с его имуществом. Сразу после смерти актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, по версии следствия, незаконно завладели недвижимостью актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталия Дрожжина приехала в Замоскворецкий суд в сопровождении врачей. Недавно 74-летняя обвиняемая пережила инсульт и лежала в больнице.