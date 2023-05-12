Для фигурантов дела о хищении у семьи актера Баталова запросили реальные сроки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 72

Сроки составляют от пяти до семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Для фигурантов дела о хищении у семьи актера Баталова запросили реальные сроки

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Фигурантам дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова запросили реальные сроки. Об этом стало известно в ходе заседания суда.

Так, артистке Наталии Дрожжиной запросили шесть лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Ее мужу Михаилу Цивину может грозить семь лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. А для нотариуса Дмитрия Бублия гособвинитель запросил пять лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом три года заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий.

В качестве вида исправительного учреждения может выступить колония общего режима.

Между тем Дрожжину и Бублия попросили арестовать в зале суда.

Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. И уже несколько лет идут разбирательства, связанные с его имуществом. Сразу после смерти актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, по версии следствия, незаконно завладели недвижимостью актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталия Дрожжина приехала в Замоскворецкий суд в сопровождении врачей. Недавно 74-летняя обвиняемая пережила инсульт и лежала в больнице.

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