Певица Земфира обратилась в суд с требованием снять с нее статус иноагента

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 63

Минюст РФ включил артистку в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

Певица Земфира обратилась в суд с требованием снять с нее статус иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Певица Земфира Рамазанова* решила оспорить присвоенный ей Минюстом РФ статус иностранного агента. Как сообщает ТАСС, с соответствующим исковым заявлением артистка обратилась в Замоскворецкий суд Москвы, дата первого заседания пока не назначена. В реестр ведомства она была внесена 10 февраля2023 года.

Причиной стали ее открытые выступления в поддержку Украины, концерты в недружественных России странах и агитация против спецоперации по защите Донбасса. Также в Минюсте считают, что исполнительница получает поддержку от зарубежных источников. Земфира с этими аргументами не согласна.

«В суд поступил иск Рамазановой Земфиры Талгатовны к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — заявили представители Замоскворецкого суда.

После начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года многие отечественные знаменитости открыто заявили о своей антироссийской позиции. Артисты высказывались против политики Кремля, некоторые уехали за границу, при этом подчеркивая, что не намерены возвращаться при любом исходе вооруженного конфликта.

Земфира покинула Россию вместе с подругой Ренатой Литвиновой в марте 2022-го и обосновалась в Париже. Впервые она прокомментировала ситуацию в октябре прошлого года. Во время выступления сказала, что каждый день молится о прекращении спецоперации. Артистка также спела композицию «Не стреляйте», которую обычно не включает в программу шоу. Рамазанова продолжает концертную деятельность за рубежом.

Как ранее писал 5-tv.ru, режиссер Александр Калягин считает, что бежавшие из страны артисты — «не свет отечественной культуры».

* — Признана иноагентом по решению Минюста РФ.

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