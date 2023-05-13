Певица Слава показала видео с крещения любимого внука Арсения

Дочь артистки Александра Морозова родила мальчика 30 марта. Вся звездная семья светится счастьем рядом с малышом.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, опубликовала в личном блоге кадры с крещения своего долгожданного внука Арсения. В столичном храме собралась вся семья артистки. Пышных нарядов и особых атрибутов роскоши на таинстве не было. Мама малыша, дочь исполнительницы Александра Морозова, надела просторную длинную белую рубаху и покрыла голову простой косынкой. Ее супруг Андрей Делов выбрал классику — черные брюки и белую сорочку.

Главный герой дня Арсений, которому нет еще и двух месяцев, судя по видео из храма, мирно спал на руках крестной мамы. Знаменитая бабушка, очевидно обожающая крошку, сияла от счастья, с ее лица не сходила улыбка. Пришел на крещение малыша и ее бывший возлюбленный Анатолий Данилицкий. Незадолго до рождения Арсения пара рассталась, официально о причинах разрыва не говорила. Стоит отметить, Данилицкий не является отцом Морозовой — она появилась на свет в первом браке Славы. Тем не менее именно отчим присутствовал на крестинах, а не родной отец.

Семья Александры Морозовой и Андрея Дедова на крестинах их сына. Instagram* / nastya_slava

Александра Морозова родила первенца 30 марта. Пополнение в семье знаменитостей было долгожданным, свадьба и беременность дочери стали предметом особой гордости Славы. Она не раз говорила журналистам, что мечтает поскорее стать бабушкой. Родился Арсений немного раньше срока в связи с осложнениями — из-за обвития пуповиной врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Морозова и Дедов планировали совместные роды, но парень не успел приехать в клинику до операции.

Сегодня тревоги позади, и молодая семья наслаждается новыми впечатлениями от родительства. Как признавалась Александра, в роли мамы ей бывает сложно и страшно, порой она чувствует растерянность и не знает, как успокоить плачущего ребенка. Но все же справляется со стрессом и ищет способы наладить быт и режим дня. А недавно, как писал 5-tv.ru, заявила о готовности браться за себя. За время беременности Морозова набрала 20 килограммов, и пока вес еще очень далек от желаемого.

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