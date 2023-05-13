Стали известны подробности состояния детей, пострадавших при обстреле Луганска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Водолацкий: состояние детей, пострадавших при обстреле Луганска, удовлетворительное

Стали известны подробности состояния детей, пострадавших при обстреле Луганска

Фото: Владимир Иванов / ТАСС

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Благодаря вовремя оказанной помощи, все дети живы и здоровы.

Шесть детей, которые пострадали при обстреле Луганска, на данный момент чувствуют себя нормально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное», — сказал он.

По его словам, он оказался на месте обстрела одним из первых и даже получил ранение, пока оказывал помощь детям. Уже сейчас Водолацкий чувствует себя вполне нормально.

До этого стало известно о том, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел обстрел Луганска. Шесть детей пострадали: четверым помощь была оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей.

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