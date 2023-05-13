Иногда не следует доверять всему, что читаешь в газетах. Особенно, американских.

Журналисты США распространяют фейки о действиях армии РФ на территории Украины. Об этом сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер URA.RU.

Он напомнил, что практически вся информация в американских изданиях про специальную военную операцию — фейк.

«Они (американские СМИ) делают это ежесекундно, ежеминутно, каждый день», — отметил Риттер.

До этого бывший разведчик утверждал, что ВСУ сейчас находятся в тяжелом положении. По его словам, ресурсы Украины подходят к концу. Такими темпами националистам придется покинуть свои позиции до конца лета.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-разведчик США Риттер призвал перестать помогать Украине.