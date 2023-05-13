«Графики почти не совпадают»: почему Гела Месхи и Екатерина Климова развелись?

За плечами у актрисы было два неудачных брака и трое детей. Но звезду фильма «Сын отца народов» это не остановило.

Актер Гела Месхи стал звездой многих проектов. Но помимо этого он закрутил роман с коллегой по цеху Екатериной Климовой. Позже они заключили брак, но он продержался всего четыре года. О причинах разрыва до сих пор спорят поклонники.

На съемках фильма «Волчье солнце» Гела познакомился с Екатериной Климовой. Об этом сообщил портал StarHit.

«Поработали вместе, разъехались по домам, и вдруг понял, что без этой женщины мне нет жизни. Делайте со мной что хотите: убивайте, казните, расстреливайте. Но пока ее не добьюсь, не остановлюсь. И нет ни одной причины, по которой мы не можем соединиться», — говорил Месхи о Климовой.

Но в глазах публики для построения успешных отношений были помехи. Во-первых, Климова была уже дважды разведена к тому времени. Во-вторых, уже тогда она расстила троих детей. В-третьих, Екатерина старше своего ухажера на 8 лет. Но Гелу таким не остановить. Он признался, что если полюбил женщину, значит к ее детям тоже будет относиться отлично.

В июне 2015-го Климова и Месхи связали себя узами брака. В сентябре у них родилась дочь Белла. Пара рассказывала, что с самых юных лет у девочки много творческих талантов.

Казалось, что брак у Гелы и Екатерины идеальный. Месхи называл свою жену самой красивой женщиной России, они вместе делили сцену, съемочную площадку и не стеснялись спрашивать друг у друга советов.

Карьера у артистов шла в гору, их окружало много проектов. Но при этом пара начала меньше уделять времени друг другу.

«Мы востребованные актеры, графики почти не совпадают. Переношу разлуку болезненно, скучаю по дому, жене. Иногда хочется на все плюнуть, собрать вещи и увезти ее в теплые страны», — рассказывал Месхи.

В 2018 году поклонники впервые заподозрили, что звездные супруги развелись.

«Свобода…и только вперед», — написал актер в своем личном блоге.

Этот пост вызвал много опосений среди фанатов звездной пары.

В апреле 2019 слухи усилились. Екатерина Климова на церемонии открытия ММКФ появилась без супруга, также она сняла обручальное кольцо. 27 мая 2019 года Хамовнический суд Москвы рассказал, что пара расторгла брак.

Гела и Екатерина остались друзьями и разошлись на доброй ноте. Они вместе воспитывают дочь Беллу. Актеры утверждают, что виной всему стал плотный рабочий график, из-за которого супруги почти не пересекались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гела Месхи расстался с телеведущей Соколовой.