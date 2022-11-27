Фанаты разных ФК объединились в группировку «Эспаньола» в зоне СВО РФ на Украине

На передовой на боевое дежурство заступило объединение «Эспаньола». В его составе люди, которые раньше только наблюдали за сражениями и только на футбольных полях. Это фанаты, и на фронт они пошли добровольцами.

Какую бойцы прошли подготовку, и на каком этапе стало абсолютно неважно, кто за кого болел на стадионах, спросил новобранцев Александр Сафиулин.

Больше месяца тренировок и теперь бойцы фанатского объединения «Эспаньола» заступают на боевое дежурство. После трибуны и сектора теперь они привыкают к фронтовому быту. В составе представители разных околофутбольных группировок, «ультрас» и простые болельщики. Боец с позывным «Черный» в дозоре уже четвертый раз.

— Что сейчас делаешь?

— Наблюдаю за своим сектором по приказу командования. Я должен наблюдать, чтобы не появился враг, после доложу по рации и от командования уже пойдут дальнейшие действия.

Заступают на разные позиции, на некоторых до противника всего несколько сотен метров. Пока за действиями новичков следят более опытные бойцы батальона «Восток». Они помогают советами. Цель здесь у всех одна — скорее сделать из новобранцев опытных воинов.

«Обычный окоп, до противника здесь относительно далеко. Как раз то, что нужно для вновь прибывшего пополнения, чтобы привыкнуть к обстановке, научиться правильно себя вести в разных ситуациях. Основная задача сейчас у бойцов — находиться на позициях, наблюдать. Несмотря на то, что враг относительно далеко, произойти может что угодно. В любой момент им нужно быть готовыми к этим событиям», — передал из окопа военкор Сафиуллин.

Духа точно хватит. Парни приехали сюда по своей воле. Это взвешенное и осознанное решение каждого.

«Я знал, что я иду с парнями, которые прошли не один замес. На несколько человек есть один старичок, который все подсказывает и контролирует», — рассказал военнослужащий с позывным «Опасный».

Перед отправкой на передовую был КМБ в батальоне «Восток». Интенсивные тренировки, десятки часов на полигонах, отработка элементов боя. Стрельба из разного оружия.

Этот боец фанат ярославского «Шинника». Из семьи военных, продолжает дело отца и деда.

«В трудные минуты семья всегда стояла на страже родины. Это мой долг, мой выбор и продолжение традиций моего рода», — рассказал военнослужащий.

Под одним флагом теперь представители разных движений. В обычной жизни такое сложно представить. Но здесь нет места разделению на клубные цвета.

«Такое не впервые. Против общего оппонента, такое бывало. Прежде всего вопросы сборной. Вспомнить, 1998-й год — Киев, первый объединенный выезд», — вспоминает военнослужащий с позывным «Крест».

Теперь тоже можно сказать, что вопрос сборной. Все встали в строй за свою страну. Показывают свои лучшие качества бойцов в деле. На линии фронта. «Не отступать и не сдаваться, один за всех и все за одного» — не просто девиз «Эспаньолы», а кредо каждого фаната на передовой.