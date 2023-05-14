В США вскрыли план Зеленского по атакам на территории России

Эти сведения содержались в утекших в Сеть секретных документах Пентагона по Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский планировал атаки на территории России, а также подрыв нефтепровода «Дружба». Об этом стало известно из материала газеты The Washington Post, которая сослалась на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Согласно данным издания, лидер киевского режима в конце января обсуждал «за закрытыми дверьми» возможность нанесения ударов по объектам на территории России. Для таких целей он хотел бы использовать ракеты дальнего радиуса действия. Это, по его мнению, могло бы стать «рычагом влияния» на Москву для переговоров. Помимо этого он предлагал перебрасывать украинских боевиков для захвата российских населенных пунктов, граничащих с Украиной.

Также отмечается, что в середине февраля Зеленский предлагал во время встречи с вице-премьером страны Юлией Свириденко подорвать нефтепровод «Дружба», по которому топливо идет из РФ в Венгрию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят линии разлома внутри Украины.