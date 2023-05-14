Без пересадок: возобновится ли прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой

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Прямые рейсы в Тбилиси могут стать дополнительными воротами для путешествий из РФ в третьи страны

Фото, видео: Климчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Как отнеслись к нововведениям власти соседней страны?

Уже со следующей недели могут возобновиться прямые авиарейсы из российских городов в Тбилиси, если власти Грузии согласуют подобные перелеты. На этой неделе произошел дипломатический прорыв в отношениях двух стран. Россия отменила действующий с 2019 года запрет на авиасообщение с Грузией, а также отменила визы для грузин, введенные аж в 2000-м году. При этом между Москвой и Тбилиси нет прямых дипломатических отношений, и все процессуальные действия проходят через посольство Швейцарии.

Нынешнюю смену позиции в Кремле объяснили «гуманитарными соображениями», указывая, что в России проживает до миллиона граждан Грузии. А это четверть от населения кавказской страны. Политологи при этом подчеркивают, что Грузия сама делает большие шаги навстречу — она не присоединяется ни к каким санкциям против России, и является одним из маршрутов поставок западных товаров к нам.

Казалось, бы какие могут быть проблемы с их стороны в согласовании нововведений, это же им плюс прежде всего. Правящая партия «Грузинская мечта» и правительство однозначно «за» положительное решение Москвы. Но оппозиция и президент Саломе Зурабишвили против — уверены, что российское решение вызовет политическое напряжение в стране, и надо бы сохранять единство с западными странами. Такой посыл объясним, бывшая гражданка Франции Зурабишвили и сейчас в Грузии проводит меньше времени, чем в разъездах. На Тбилиси откровенно давят, мол, не время дружить с Россией и грозят санкциями. То есть готовы наказать уже как бы своих, чтобы «чужие боялись».

Но с гуманитарной и экономической точки зрения решения Москвы имеют далеко идущие последствия. Особенно в преддверии приближающегося лета. Грузия это еще плюс 100 километров черноморских пляжей от Абхазии до Турции, плюс красивая природа, фантастическая кухня и ни с чем не сравнимое кавказское гостеприимство. Тбилиси может стать дополнительными воротами для путешествий из России в третьи страны, как Стамбул или Дубай, например.

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