«Абсолютно банкрот»: экс-министр финансов Греции рассказал о положении страны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 67

Бывший министр финансов Греции Варуфакис назвал страну банкротом

«Абсолютно банкрот»: экс-министр финансов Греции рассказал о положении страны

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Stelios Stefanou / Eurokin

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Только ЕЦБ удерживает страну от полного краха. Но какой ценой?

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что страна на данный момент фактически стала банкротом. Своим мнением он поделился с беседе с местным телеканалом Alpha.

По словам Варуфакиса, от полного краха страну удерживает только Европейский центральный банк, который, несмотря на огромный госдолг Греции, продолжает обеспечивать ее кредитоспособность. Он отметил, что ЕЦБ подает биржевым маклерам определенные сигналы, призывая их к покупке греческих облигаций.

«Страна абсолютно банкрот», — высказался он и добавил, что признание этого факта является политическим вопросом.

Бывший министр уточнил, что в прошлом году долг страны составлял порядка 400 миллионов евро, а к настоящему моменту он увеличился на 12 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что творится в Греции перед самыми важными за 50 лет выборами.

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