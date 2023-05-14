Кремль уверен в причастности Украины к нападениям на россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает очевидной причастность киевского режима к убийству россиян. По его словам, российская сторона знает, что Киев не просто спонсирует атаки, но и занимается их реализацией.

«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем», — прокомментировал Песков в эфире федерального канала.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва учитывает тот факт, что Украина стала страной-спонсором террористического режима, и выстраивает свою работу в соответствии с этим.

Пресс-секретарь президента также добавил, что заявления высокопоставленных лиц в Киеве о прямой готовности «убивать россиян по всему миру» являются подтверждением того, что СВО была обязательна. Песков заключил, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для противостояния вражеской агрессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили о достижении нескольких целей за время спецоперации на Украине.