«Чао Бамбино»: почему лидер группы «Кар-Мэн» Лемох отрекся от наследников

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 92

Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался помогать страдающей от алкоголизма дочери и маленькой внучке

«Чао Бамбино»: почему лидер группы «Кар-Мэн» Лемох отрекся от наследников

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Во втором браке лидер группы «Кар-Мэн» не обзавелся детьми. Но вот о своем первом ребенке Людмиле он полностью забыл.

Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох, по все видимости, решил попрощаться не только с Лондоном, но и со своей первой семьей, об этом сообщил портал StarHit.

Звездой Лемох стал в 90-е. Гастрольная жизнь настолько сильно затянула артиста, что он бросил свою первую жену. От нее у Лемоха было два ребенка. Сам артист ушел к танцовщице Екатерине.

Разводы случаются часто и все бы ничего, но отношения с детьми у Лемоха, как выяснилось, ужасные. Особенно это коснулось старшей дочери Людмилы. В 2019 году женщина засветилась во многих телепередачах. Зрители увидели, что дочь Лемоха страдает от алкоголизма, а звездный папа никак ей не помогает и не отвечает на звонки. Но самый тяжелый удар пришелся по маленькому ребенку Людмилы — девочке Марине. Внучка Лемоха находится на воспитании у старой прабабушки. Артист всегда знал о тяжелой ситуации девочки, но никогда ничего не делал для того, чтобы ей помочь.

«Сколько думаю о своем детстве, всегда помню эту фразу отца: „Денег нет“. Если и давал, то рублей 50, не больше. Подружки в школе смеялись даже, мол, такой знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь. Потом вроде вскрылось, что он все откладывал себе на дом. Нас бабушки воспитывали, честно говоря. Меня мамина, сестру — папина, пока не умерла. Мы в разных школах учились и почти не виделись. Не было у нас такого, чтобы семейные праздники, дни рождения, 8 Марта, и все за одним столом… Никогда», — рассказывала Людмила в 2019 году.

В 2014-м году бывшая жена Лемоха умерла от рака. С тех самых пор жизнь Людмилы превратилась в кромешный ад. Она пристрастилась к спиртному и ее уволили с работы. Из-за наследства она поругалась с сестрой Алисой, которая заявила свои права на квартиру покойной матери. Людмила сообщала, что по их договоренностям она не должна была этого делать, так как отец дал младшей дочери три миллиона.

Старшая дочь Лемоха утверждает, что звездный папа никогда не помогал ей. Но у Лемоха другая версия. Сергей заявил, что периодически помогает детям. Но делает это реже, чем раньше. Это он объясняет тем, что человек должен почувствовать себя самостоятельным.

Лемох заявлял, что обожает возиться со своими внучками. Но вот Людмила рассказала, что дочь Алисы он увидел только когда той было три года. А с внучкой Мариной он даже не пересекался.

В 2019-м было известно, что дочь Людмилы воспитывает 80-летняя прабабушка Талина. Как сейчас живут Марина и пожилая женщина — неизвестно.

Прабабушка рассказывала, что просила Сергея о том, чтобы отправить Людмилу лечиться, но Лемох велел его не беспокоить. Затем Талина обратилась к артисту с новой просьбой. Женщина попросила на время приютить Марину. Но он был готов забрать девочку, только если Людмила откажется от родительских прав. Позже Лемох перестал выходить на связь.

После реабилитация Людмила снова вернулась к дочери. Но женщина вновь взяла бутылку в руки и начала пить. Многие осуждают и презирают Лемоха за равнодушное отношение к своим детям и внукам. Во втором браке артист счастлив. Но вот детей не имеет. Сам Лемох признается, что он карьерист, а не семьянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня не сомневается в алкоголизме Бена Аффлека.

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