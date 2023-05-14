Скоропостижно скончался главный тренер баскетбольного ЦСКА-2 Предраг Бадняревич
Спортивный тренер совсем недавно отпраздновал свой 60-летний юбилей.
Фото: cskabasket.ru
На 61-м году жизни скончался главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА-2 серб Предраг Бадняревич. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Причины смерти не называются.
Сербский специалист воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.
«Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком», — говорится в сообщении клуба.
У специалиста осталась вдова и двое сыновей, младшему из которых еще не исполнилось семи лет.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этот же день умер чемпион Европы по футболу Ферран Оливелья.
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