Скоропостижно скончался главный тренер баскетбольного ЦСКА-2 Предраг Бадняревич

На 61-м году жизни скончался главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА-2 серб Предраг Бадняревич. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Причины смерти не называются.

Сербский специалист воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.

«Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком», — говорится в сообщении клуба.

У специалиста осталась вдова и двое сыновей, младшему из которых еще не исполнилось семи лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этот же день умер чемпион Европы по футболу Ферран Оливелья.