Умер чемпион Европы по футболу Ферран Оливелья

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Экс-капитан «Барселоны» и сборной Испании скончался в возрасте 86 лет.

Умер чемпион Европы по футболу Ферран Оливелья

Фото: fcbarcelona.cat

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Чемпион Европы по футболу 1964 года в составе сборной Испании Ферран Оливелья умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Барселона».

Цвета каталонского клуба Оливелья защищал с 1954-го по 1969 год, вплоть до своего ухода из спорта. На позиции центрального защитника «Барселоны» он провел около 500 игр, забив единственный за всю карьеру гол в матче с «Лас-Пальмасом» в сезоне 1959/60.

С 1964 года Оливелья был капитаном «Барсы». Вместе с клубом он стал чемпионом Испании в 1959 и 1960 годах. Также он четырежды становился победителем кубка Испании и трижды — Кубка ярмарок.

Первую игру за сборную Испании Оливелья провел 31 марта 1957 года, а в 1964-м стал капитаном национальной команды. В том же году испанцы выиграли чемпионат Европы, одолев в финале сборную СССР.

Закончив карьеру спортсмена, Оливелья работал директором ассоциации клуба и фонда игроков «Барселоны».

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Умер чемпион Европы по футболу Ферран Оливелья

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