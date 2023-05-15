С сокровенным смыслом: Павел Воля показал свои татуировки и объяснил их значение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Павел Воля показал свои татуировки и объяснил их значение

С сокровенным смыслом: Павел Воля показал свои татуировки и объяснил их значение

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Volya

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На теле у юмориста два рисунка: на груди в районе ключиц и на спине между лопатками.

Юморист Павел Воля продемонстрировал публике татуировки на теле. У знаменитости их оказалось две: одна на груди, другая на спине. В одной из программ на федеральном канале, где он является ведущим, он объяснил значение рисунков.

Сначала Воля показал татуировку на груди, на которой изображены два младенца. Рисунок был выполнен по фотографиям его детей в первые дни жизни. У юмориста сын Роберт и дочка София от гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Вторая татуировка оказалась тоже значима для знаменитости. Там красуется изображение человека.

«Свобода, друзья, мечта, солнце, семья — все эти слова собраны в изображение человечка. Голова из слова „Бог“, на лице — слово „любовь“. Придумал их еще в школе — это ощущение мира для меня», — пояснил Воля.

Все свои изображения юморист продемонстрировал гостю программы — певцу NILETTO (настоящее имя Даниил Прытков — Прим.ред.). Артист, в свою очередь, тоже похвастался своими рисунками на теле и лице, а также поделился тем, чем сейчас занимается и увлечен. Оказалось, что сейчас он все свое внимание направил на отдых и обустройство дома. Певец пообещал себе, что пока не доделает ремонт, не побреется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Воля отреагировал на изменения в фигуре Филиппа Киркорова.

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