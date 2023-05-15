Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Главы двух государств также указали на необходимость ужесточить контроль за введенными ранее ограничениями против России.

Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на РФ

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон выступили за усиление санкционного давления на Россию. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца после встречи глав двух государств в Париже.

«Украина и Франция согласны, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций. Кроме того, они согласны с необходимостью активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций», — сказано в заявлении.

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Кроме того, лидеры двух стран обсудили вступление Украины в Евросоюз. Макрон поддержал усилия Зеленского оказаться в объединении. В заявлении также сказано, что Франция поддерживает стремление Украины стать частью НАТО.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что введенные против страны санкции нанесли урон самой Европе, где в итоге подскочила инфляция. А попытки экономической изоляции России — провалились.

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