Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон выступили за усиление санкционного давления на Россию. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца после встречи глав двух государств в Париже.

«Украина и Франция согласны, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций. Кроме того, они согласны с необходимостью активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций», — сказано в заявлении.

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Кроме того, лидеры двух стран обсудили вступление Украины в Евросоюз. Макрон поддержал усилия Зеленского оказаться в объединении. В заявлении также сказано, что Франция поддерживает стремление Украины стать частью НАТО.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что введенные против страны санкции нанесли урон самой Европе, где в итоге подскочила инфляция. А попытки экономической изоляции России — провалились.

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