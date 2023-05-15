Природные пожары продолжают бушевать в российских регионах

Авиация и сотни человек в эти часы тушат лесные пожары в Сибири и на Урале. Стихия разносит пламя на километры. Самая сложная обстановка в Тюменской и Свердловской областях. Спасатели борются с 30 крупными очагами. На помощь пожарным направили дополнительные силы МЧС из соседних регионов. Привлечены самолеты Ил-76, Бе-200, а также вертолет Ми-8. Круглосуточно они сбрасывают тонны воды. Помогают и добровольцы. Сотни местных жителей взялись за лопаты.

В Курганской области из-за пожаров эвакуируют поселок и деревню. Огонь там подошел практически вплотную к жилым домам. Помимо авиации туда направили пожарный поезд. А под Красноярском на подступах к дачному поселку загорелась трава. И огонь уже переходит на деревья.