Природные пожары продолжают бушевать в российских регионах

Эфирная новость 24

С огнем борются сотни спасателей, также привлечены самолеты и вертолеты.

Природные пожары продолжают бушевать в российских регионах

Фото: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Авиация и сотни человек в эти часы тушат лесные пожары в Сибири и на Урале. Стихия разносит пламя на километры. Самая сложная обстановка в Тюменской и Свердловской областях. Спасатели борются с 30 крупными очагами. На помощь пожарным направили дополнительные силы МЧС из соседних регионов. Привлечены самолеты Ил-76, Бе-200, а также вертолет Ми-8. Круглосуточно они сбрасывают тонны воды. Помогают и добровольцы. Сотни местных жителей взялись за лопаты.

В Курганской области из-за пожаров эвакуируют поселок и деревню. Огонь там подошел практически вплотную к жилым домам. Помимо авиации туда направили пожарный поезд. А под Красноярском на подступах к дачному поселку загорелась трава. И огонь уже переходит на деревья.

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

7:02
Вплоть до конфискации участка: какое наказание грозит за ремонт авто на даче
6:53
Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
6:38
Природные пожары продолжают бушевать в российских регионах
6:21
Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов
6:05
На заметку дачникам: как уберечься от инсульта в жаркий сезон
6:00
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп