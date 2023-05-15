Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30

Рост показали не только валюты недружественных стран.

Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Курс доллара превысил отметку в 79 рублей впервые с 4 мая. Информация об этом появилась на сайте Московкой биржи.

В 10:42 по московскому времени курс иностранной валюты поднялся на 1,21 рубля и составил 79,13 рубля. В то же время курс юаня на Московской бирже также показал рост. Китайская валюта выросла на 24 копейки. Согласно курсу, один юань составил 11,36 рубля.

Евро 15 мая также показал рост. Валюта выросла до 86,03 рубля. Рост составит 1,19 рубля.

Прежде финансовый аналитик Анастасия Иванова в беседе с 5-tv.ru рассказала, в какую валюту стоит вкладывать деньги на фоне нестабильной ситуации на мировой арене. По словам эксперта, доллар и евро остаются ненадежными валютами, если учитывать количество санкций, вводимых недружественными государствам.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ возобновит покупку иностранной валюты. Как это повлияет на рубль?

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