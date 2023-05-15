Экономист объяснил, почему на Украине нет инфляции из-за денежных вливаний

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Полина Долгова
Полина Долгова 184

Экономист Беляев: денежные вливания Запада в экономику Украины не влияют на внутреннюю инфляцию

Экономист объяснил, почему на Украине нет инфляции из-за денежных вливаний

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Украинский кризис

Займы ложатся на государственные счета для того, чтобы власти Киева продолжали выполнять свои долговые обязательства.

Денежные притоки в экономику Украины не влияют на внутреннюю инфляцию, так как западные страны не выделяют деньги непосредственно в обращение внутри страны. Они это делают путем займов и покупки вооружений. Об этом рассказал экономист, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью с URA.RU.

Те суммы, которые выделяются на Украину, никак не оказывают влияния на инфляционные процессы в мире. Если бы это были деньги типа «вертолетных», которые бы шли в украинское денежное обращение, то тогда развивилась инфляция классического типа. То есть переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, которая бы вызывала рост цен, объясняет Беляев.

По словам специалиста, США и западные страны придумали два способа, которые не дают разогнать инфляцию в Украине. Во-первых, деньги, направленные Незалежной, проходят по двум неравномерным каналам. Во-вторых, займы предоставляются и ложатся на государственные счета для того, чтобы власти Киева продолжали выполнять свои долговые обязательства и не было технического дефолта.

Западные страны дают деньги не прямо Украине, а для закупки поставок вооружений и прочей военной техники. Таким образом, идет финансирование заказов для собственного военно-промышленного комплекса, отмечает экономист.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая.

Тема:
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