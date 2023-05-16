Близкий человек: кто финансово помогает семье Романа Костомарова

Знаменитости тоже не забывают, что друзей нельзя оставлять в беде.

Семье фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице с января, финансово помогает хореограф Илья Авербух. Об этом сообщает издание KP.RU.

Жена спортсмена Оксана Домнина до сих пор одна следит за двумя детьми — 12-летней Анастасией и семилетним Ильей. При этом она не забывает навещать мужа, госпитализированного в больницу «Коммунарка».

Семья Костомарова, до того, как он был вынужден лечь на лечение, не испытывала проблем с деньгами. Теперь у его супруги буквально нет времени на работу, но кто же помогает им в трудной ситуации?

Раньше пара зарабатывала благодаря продюсерской компании Авербуха, который занимается созданием ледовых шоу. Звезды участвовали в его проектах и получали денежный процент от суммы, вырученной в ходе выступлений.

Однако даже сейчас, когда Костомаров и Домнина не могут выходить на лед, Авербух продолжает поддерживать их семью финансово. Например, его нынешний тур направлен на поддержку госпитализированного спортсмена.

Зрители шоу могут передать письма и подарки кумиру, оказавшемуся в непростой ситуации. При этом дополнительных денег за билеты организаторы не берут.

Поддержка и любовь фанатов куда важнее для болеющего спортсмена. А финансовую составляющую, по информации издания, Авербух взял в свои руки.

Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале этого года. У спортсмена возникли осложнения и начался сепсис. Ситуация серьезно ухудшилась через месяц после госпитализации — у фигуриста развилась гангрена, поэтому ему пришлось ампутировать поврежденные конечности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костомаров пробудет в московской больнице минимум до конца мая.