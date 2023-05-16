Близкий человек: кто финансово помогает семье Романа Костомарова

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Илья Авербух финансово помогает семье Романа Костомарова

Близкий человек: кто финансово помогает семье Романа Костомарова

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости тоже не забывают, что друзей нельзя оставлять в беде.

Семье фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице с января, финансово помогает хореограф Илья Авербух. Об этом сообщает издание KP.RU.

Жена спортсмена Оксана Домнина до сих пор одна следит за двумя детьми — 12-летней Анастасией и семилетним Ильей. При этом она не забывает навещать мужа, госпитализированного в больницу «Коммунарка».

Семья Костомарова, до того, как он был вынужден лечь на лечение, не испытывала проблем с деньгами. Теперь у его супруги буквально нет времени на работу, но кто же помогает им в трудной ситуации?

Раньше пара зарабатывала благодаря продюсерской компании Авербуха, который занимается созданием ледовых шоу. Звезды участвовали в его проектах и получали денежный процент от суммы, вырученной в ходе выступлений.

Однако даже сейчас, когда Костомаров и Домнина не могут выходить на лед, Авербух продолжает поддерживать их семью финансово. Например, его нынешний тур направлен на поддержку госпитализированного спортсмена.

Зрители шоу могут передать письма и подарки кумиру, оказавшемуся в непростой ситуации. При этом дополнительных денег за билеты организаторы не берут.

Поддержка и любовь фанатов куда важнее для болеющего спортсмена. А финансовую составляющую, по информации издания, Авербух взял в свои руки. 

Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале этого года. У спортсмена возникли осложнения и начался сепсис. Ситуация серьезно ухудшилась через месяц после госпитализации — у фигуриста развилась гангрена, поэтому ему пришлось ампутировать поврежденные конечности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костомаров пробудет в московской больнице минимум до конца мая.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

15:03
Первая авиакомпания в Грузии получила разрешение на полеты в Россию
15:00
По стопам Блиновской: мужа Нюши заподозрили в неуплате налогов
14:44
В РФ из Греции экстрадирован осужденный за убийство и незаконный оборот оружия
14:42
Один человек погиб при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе
14:41
Худший сценарий: почему антироссийские санкции приведут Евросоюз к рецессии
14:30
Почему американский Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
«Голодное кардио»: чем опасны такие тренировки и способствуют ли похудению
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп