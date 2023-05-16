Вы не захотите часто есть: назван способ перестать «кусочничать»

Быстрые перекусы вредят не только фигуре, но и здоровью организма.

Насколько вредны перекусы между полноценными приемами пищи и как можно перестать «кусочничать»? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала диетолог Гузель Евстигнеева.

Специалист пояснила, что каждый раз, когда человек перекусывает, он добирает дополнительные калории. При этом новый прием пищи приостанавливает все процессы жиросжигания в организме. Также эксперт отметила, что пища в желудке находится от четырех до шести часов. Если человек часто ест, то объем этого органа растягивается, за счет чего создается дополнительная нагрузка на весь процесс пищеварения.

Более того, каждая трапеза вызывает подъем уровня инсулина, гормона поджелудочной железы, который является ключом для поступления глюкозы в клетки.

«Глюкоза — это важнейшая энергия для клеток нашего тела. Но частое потребление пищи повышает инсулин до такой степени, что клетки начинают терять к нему чувствительность, развивается инсулинорезистентность (состояние, при котором инсулин не может перенести глюкозу внутрь клеток, и она накапливается в крови — Прим. ред.). Этот синдром лежит в основе большинства заболеваний современности таких, как ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром и ряд других заболеваний», — объясняет диетолог.

Как перестать «кусочничать»

Для начала необходимо научиться создавать сытные основные приемы пищи. Их плотность увеличивается за счет наличия белка и жира.

Последний, например, замедляет эвакуацию еды из желудка, надолго оставляя ощущение сытости. Оптимально, чтобы в рационе были не только животные, но и растительные жиры, которые не будут значимо влиять на уровень холестерина.

Сытный завтрак также поспособствует тому, что перекусов в течение дня будет меньше. Речь идет не о кашах, которые состоят из быстрых углеводов, а о растительных жирах.

Среди них стоит выделить орехи, авокадо или кокос. Также это могут быть и животные жиры в виде бутерброда с красной рыбой или икрой.

«Если же вам все-таки захотелось перекусить, то можно использовать такие здоровые перекусы, как свежие овощи. Если вы высыпаетесь и ложитесь спать в одно и то же время, то соблюдается циркадианный ритм выработки всех гормонов, в том числе и тех, которые отвечают за аппетит», — говорит Евстигнеева.

Физическая активность также способствует нормализации гормонального фона и поддерживает здоровый уровень инсулина, так как его подъем сам по себе провоцирует ощущение голода.

«Исключение быстрых углеводов из рациона также способствует тому, что вы не захотите часто есть. Это хлебобулочные, макаронные изделия и добавленный сахар. Минимизация таких продуктов будет благоприятно сказываться на аппетите», — резюмировала специалист.

Вышеперечисленные продукты вызывают максимальный всплеск инсулина и одновременное желание перекусить в ближайшие несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой самый опасный алкоголь для фигуры.