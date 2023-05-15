Мужу Блиновской предъявлено обвинение в пособничестве
Следственный комитет подозревает супруга блогера в том, что он помогал ей укрываться от налогов.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Алексею Блиновскому предъявлено обвинение по статьям «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере») и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Правоохранители подозревают, что Елена Блиновская при пособничестве Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов за два года с 2019-го по 2021-го на сумму более 918 млн рублей. Часть незаконного дохода, полученного в результате уклонения от уплаты налогов, в сумме более 43 млн рублей, семейная чета легализовали путем совершения финансовых операций, уточняет СК.
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
- 14 мая
- В СК сообщили, что блогер Елена Блиновская выплатила лишь «мизерную часть» долга
- 14 мая
- Генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской
- 12 мая
- Суд рассмотрит жалобу на домашний арест Блиновской
- 11 мая
- «Дочь подставили»: отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее
- 6 мая
- На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
- 6 мая
- На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
- 5 мая
- Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
- 5 мая
- Всего два слова: после какого сообщения Блиновская попыталась сбежать из России
- 4 мая
- «У нее нет стыда»: психолог Степанова жестко «уколола» Блиновскую
- 4 мая
- Стас Костюшкин после клипа с оскандалившейся Блиновской побрился налысо
Читайте также
44%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?