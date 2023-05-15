Мужу Блиновской предъявлено обвинение в пособничестве

Алексею Блиновскому предъявлено обвинение по статьям «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере») и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Правоохранители подозревают, что Елена Блиновская при пособничестве Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов за два года с 2019-го по 2021-го на сумму более 918 млн рублей. Часть незаконного дохода, полученного в результате уклонения от уплаты налогов, в сумме более 43 млн рублей, семейная чета легализовали путем совершения финансовых операций, уточняет СК.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.