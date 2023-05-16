Дело вовсе не в самолетах: зачем Зеленскому нужна «коалиция по истребителям»

Президент Украины после встречи с британским премьером пообещал скоро объявить «очень важные решения».

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет от Великобритании подписания гарантий своей безопасности. Именно это намерение скрывается за так называемой «коалицией по истребителям», создание которой президент Украины обсудил с британским премьер-министром Риши Сунаком. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин.

«Я думаю, что Зеленский хочет реанимировать военный союз Великобритании, Польши и Украины, который был создан до начала специальной военной операции, а также ищет любые возможности для подписания новых соглашений напрямую с Великобританией. Таким образом он хочет заручиться новыми гарантиями своей безопасности и своего будущего», — заявил эксперт.

По мнению политолога, главу киевского режима заботят вовсе не истребители для Украины, а то, что ему самому делать дальше — после того, как Россия завершит все цели спецоперации.

Зеленский после встречи с Сунаком заявил, что они обсудили создание «коалиции по истребителям», а также пообещал в ближайшее время объявить «очень важные решения». В свою очередь в офисе британского премьера заявили, что планов отправлять истребители Украине нет.

Бредихин считает, что британцы не могут отправить Киеву боевые самолеты, так сами имеют их в ограниченном количестве, и только для обеспечения собственной безопасности.

«Соответственно, задача номер один — сохранить себя. Мало ли что, мало ли в какой масштаб перейдет дальше этот конфликт в Европе», — отметил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции считают «немного преждевременным» обсуждение вопроса о передаче истребителей киевскому режиму.