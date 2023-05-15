ФНС не подтвердила слухи об аресте счетов Дома моды Валентина Юдашкина

До этого в Сети появилась информация о якобы налоговой задолженности организации модельера «на миллионы рублей».

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтвердила арест счетов ни в одной из организаций, связанных с покойным модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась информация об аресте счетов Дома моды Юдашкина якобы за неуплату налогов на «миллионы рублей». В самом Доме моды отмечали, что продолжают работать в обычном режиме.

Духовное завещание: что Валентин Юдашкин оставил после себя

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после продолжительной болезни с онкологией. 6 мая знаменитого российского модельера похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерший Валентин Юдашкин оставил наследникам состояние в несколько миллионов долларов, а также дома и квартиры в России и США.