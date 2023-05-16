В США усомнились в необходимости расследования связи Трампа с РФ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Спецпрокурор США Дарэм: у американской разведки не было доказательств связи Трампа с РФ

В США усомнились в необходимости расследования связи Трампа с РФ

Фото: www.globallookpress.com / White House

Читайте нас в: Дзен Новости

У американской разведки не было этому никаких доказательств.

Правоохранители и разведсообщества США на самом деле не имели никаких доказательств связи Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на опубликованный доклад американского спецпрокурора Джона Дарема.

«Спецпрокурор Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР не следовало начинать полноценное расследование связей между кампанией Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов 2016 года», — сказано в материале.

Напомним, американские спецслужбы на основании некого доклада о связях Трампа с РФ без какой-либо доказательной базы начали слежку за Трампом и сотрудниками его штаба в 2016 году перед выборами президента США. После победы Трампа расследованием два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер — он не смог найти каких-либо доказательств.

В своем докладе Дарем отметил, что ФБР действовали тогда непрофессионально. Ведь у спецслужб не было никаких данных, что кто-либо из окружения политика был связан с Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден растерял популярность и собирается выиграть выборы в 2024 году.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

4:14
Стали известны подробности покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета
4:00
Марфа Рассадница: как 16 мая привлечь любовь и мир в семью на весь год
3:59
Выйдет боком: сенатор Пушков предупредил США о последствиях заморозки активов РФ
3:44
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ
3:29
В США усомнились в необходимости расследования связи Трампа с РФ
3:15
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
Венгрия заблокировала транш помощи на вооружение Украины из фонда ЕС
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп