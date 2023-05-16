В США усомнились в необходимости расследования связи Трампа с РФ

У американской разведки не было этому никаких доказательств.

Правоохранители и разведсообщества США на самом деле не имели никаких доказательств связи Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на опубликованный доклад американского спецпрокурора Джона Дарема.

«Спецпрокурор Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР не следовало начинать полноценное расследование связей между кампанией Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов 2016 года», — сказано в материале.

Напомним, американские спецслужбы на основании некого доклада о связях Трампа с РФ без какой-либо доказательной базы начали слежку за Трампом и сотрудниками его штаба в 2016 году перед выборами президента США. После победы Трампа расследованием два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер — он не смог найти каких-либо доказательств.

В своем докладе Дарем отметил, что ФБР действовали тогда непрофессионально. Ведь у спецслужб не было никаких данных, что кто-либо из окружения политика был связан с Москвой.

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