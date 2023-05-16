ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 182

Подозреваемая осуществляла свою деятельность по заданию иностранных спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В ФСБ России сообщили о пресечении деятельности украинки, которая осуществляла сбор информации о российской армии. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России (ЦОС)

Российские спецслужбы задержали 25-летнюю гражданку Украины, которая занималась шпионской деятельностью на территории России. Уточняется, что задержанная занималась сбором и передачей информации о военных объектах, технике и боевых позициях российских солдат. Удалось установить, что девушка действовала под руководством иностранных спецслужб.

В ходе обысков сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить среди личных вещей подозреваемой электронные носители, содержащие данные о месте дислокации группировки «Восток» ВС РФ. Также на устройствах была информация о деятельности российских военнослужащих.

Федеральной службой безопасности было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за совершение шпионажа. Гражданка Украины в настоящее время заключена под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предъявила экс-сотруднику посольства США обвинения в сотрудничестве с западной разведкой.

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