Инвесторы РФ восстановили заблокированные активы на сумму три триллиона рублей

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52

Для восстановления активов было проделано немало работы.

Инвесторы РФ восстановили заблокированные активы на сумму три триллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российские инвесторы смогли разморозить свои активы, общая сумма которых составляет порядка трех триллионов рублей. Об этом она рассказала в рамках конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Как отметила Набиуллина, для возвращения средств инвесторам была проделана серьезная работа. Государственный деятель раскрыла, что российской стороне пришлось принудить к концентрации депозитных расписок, а также к переводу учета прав в российскую инфраструктуру. Также, по ее словам, были задействованы замещающие облигации, но все усилия принесли результаты.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к трем триллионам рублей», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Эльвира Набиуллина добавила, что в Центробанке сейчас обсуждаются возможности рынка, которые могли бы поспособствовать быстрому восстановлению прав инвесторов. Глава ведомства предположила, что в перспективе возможен обмен замороженных российский акций с западной стороной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

16:27
«Запад не будет терпеть» — почему Эрдогана пытаются сменить
16:21
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра» теперь доступен для артистов любого возраста
16:11
Луна закроет Юпитер: 17 мая россияне увидят захватывающее космическое зрелище
16:11
Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
16:10
Судьбоносное решение: как смена фамилии влияет на будущее человека
15:57
Обвинить Россию в нарушениях: какие перспективы есть у зерновой сделки

Сейчас читают

Отмывание денег: в отношении блогера Митрошиной начата новая проверка
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп