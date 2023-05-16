Инвесторы РФ восстановили заблокированные активы на сумму три триллиона рублей
Для восстановления активов было проделано немало работы.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российские инвесторы смогли разморозить свои активы, общая сумма которых составляет порядка трех триллионов рублей. Об этом она рассказала в рамках конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
Как отметила Набиуллина, для возвращения средств инвесторам была проделана серьезная работа. Государственный деятель раскрыла, что российской стороне пришлось принудить к концентрации депозитных расписок, а также к переводу учета прав в российскую инфраструктуру. Также, по ее словам, были задействованы замещающие облигации, но все усилия принесли результаты.
«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к трем триллионам рублей», — приводит ее слова агентство ТАСС.
Эльвира Набиуллина добавила, что в Центробанке сейчас обсуждаются возможности рынка, которые могли бы поспособствовать быстрому восстановлению прав инвесторов. Глава ведомства предположила, что в перспективе возможен обмен замороженных российский акций с западной стороной.
Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.
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