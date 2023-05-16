«Неприятный побочный эффект»: Яна Чурикова призналась в отказе от ботокса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что отказалась от ботокса

«Неприятный побочный эффект»: Яна Чурикова призналась в отказе от ботокса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая рассказала, что пользуется услугами косметолога, но только теми, которые ей подходят.

Недавно телеведущая Яна Чурикова вышла в свет и многие отметили ее отличную внешность — она призналась, что решила полностью отказаться от ботокса. Об этом сообщает газета МК.

«Сейчас на меня, наверное, некоторые будут косо смотреть, но от ботокса и аналогов на лице я решила отказаться. Последний раз, лет пять назад, процедура дала неприятный побочный эффект, хотя до этого все было хорошо», — сказала журналистка.

Чурикова добавила, что посещает косметолога и пользуется некоторыми услугами. Но она выбирает только те, которые ей подходят.

Так, например, периодически она подтягивает кожу лица. Эффект от этой процедуры ее полностью устраивает и радует.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Чурикова сравнила нынешнюю жизнь с «Фабрикой звезд». Телеведущая заявила, что сейчас подобное реалити-шоу не будет иметь большого успеха.

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