Нашла коса на камень: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Рогов: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье

Нашла коса на камень: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / Muzamil Mattoo

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Тема:
Украинский кризис

Как минимум, пять человек получили ранения в результате произошедшего.

В Запорожье была зафиксирована перестрелка между боевиками террористического полка «Азов*» и членами местных криминальных группировок. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире одного из телеканалов.

Рогов заявил, что в Запорожье продолжают происходить «интересные вещи». Например накануне, 15 мая, в центре города случилось вооруженное столкновение.

«Конкретно: это перестрелка между боевиками „Азова“, вот этого нацистского подразделения, и местным криминалом», — прокомментировал он.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в результате произошедшего были ранены порядка пяти-шести человек. Другие подробности не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавший от взрыва в центре Луганска врио главы МВД ЛНР Корнет находится в реанимации на ИВЛ.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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