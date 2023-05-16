Нашла коса на камень: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье
Рогов: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье
Фото: www.globallookpress.com / Muzamil Mattoo
Как минимум, пять человек получили ранения в результате произошедшего.
В Запорожье была зафиксирована перестрелка между боевиками террористического полка «Азов*» и членами местных криминальных группировок. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире одного из телеканалов.
Рогов заявил, что в Запорожье продолжают происходить «интересные вещи». Например накануне, 15 мая, в центре города случилось вооруженное столкновение.
«Конкретно: это перестрелка между боевиками „Азова“, вот этого нацистского подразделения, и местным криминалом», — прокомментировал он.
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в результате произошедшего были ранены порядка пяти-шести человек. Другие подробности не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавший от взрыва в центре Луганска врио главы МВД ЛНР Корнет находится в реанимации на ИВЛ.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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