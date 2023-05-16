Сбежать из больницы: Любовь Толкалина пожаловалась на здоровье

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Полина Долгова
Полина Долгова 47

Любовь Толкалина вышла на связь из больницы и сообщила о проблемах со здоровьем

Сбежать из больницы: Любовь Толкалина пожаловалась на здоровье

Фото: Кадр из сериала «Мажор», 2014 г.

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Артистка в том числе сообщила о трудностях с «прямохождением».

Актриса театра и кино Любовь Толкалина в социальных сетях напугала поклонников, сообщив о проблемах со здоровьем.

Так, в последнее время она часто стала делиться с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно она опубликовала фотографию из больницы, подписав, что хочет оттуда сбежать.

Позднее артистка поделилась еще более тревожным снимком: Толкалина показала, что лежит у нее в сумке. Среди прочего на фотографии были свечи от боли.

Такая новость взволновала поклонников знаменитости: они закидали ее вопросами о самочувствии. Чуть позже звезда выложила видео, на котором она с трудом ходит в больничных тапочках, уточнив, что у нее заболевание спины.

«Сейчас лучше, но пару дней назад с прямохождением дела обстояли не очень», — рассказала Толкалина.

Спустя очень короткое время актриса удалила фото и видео из социальных сетей.

Год назад знаменитость также попадала в клинику. О проблемах со здоровьем она также поведала в социальных сетях, не став уточнять, что именно с ней произошло.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина рассказала о запретах в семье Михалковых-Кончаловских.

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Сбежать из больницы: Любовь Толкалина пожаловалась на здоровье

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