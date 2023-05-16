«Вокруг него было поле принципиальности»: Москва простилась с Эдуардом Сагалаевым

В Москве простились с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. На Троекуровское кладбище пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Все исключительно тепло отзываются о нем как о человеке и неизменно отмечают огромный вклад, который он внес в развитие сначала советского, а затем и современного российского телевидения. Георгий Гривенный продолжит.

Во вторник с утра около зала прощаний Троекуровского кладбища много знакомых всей стране, «телевизионных» лиц. Они работают в разных телекомпаниях, но собрал их здесь человек, ко многим каналам лично причастный. Эдуарда Сагалаева называют «одним из отцов-основателей современного российского телевидения». Авторского, имеющего собственную позицию и то самое, узнаваемое миллионами зрителей лицо.

«Вокруг него было поле принципиальности, борьбы, мужества, и он это все даровал всем своим ученикам», — рассказал бывший генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко.

Приехавший в Москву еще в середине 70-х филолог из Самарканда Сагалаев еще успел застать еще то, советское, телевидение. С дикторами, читающими по бумажке тексты, утвержденные «наверху». А потому уже в эпоху перестройки Сагалаев знал, как надо делать по-настоящему новое телевидение.

«Говорил и говорю, что телевидение — это то искусство… или, может, это не искусство, которое и делается, и воспринимается не этим местом (стучит себя по голове. — Прим. ред.), не этим местом (стучит в районе сердца — Прим. ред.), а вот этим местом — солнечным сплетением. Поэтому если вот здесь, в области солнечного сплетения, где клубок нервов и эмоций, где все-все сходится — и мозг, и сердце, и душа — и если там у тебя нет потенциала, то ты ничего не сделаешь на телевидении», — говорит Сагалаев в интервью 1997 года.

Он возглавил молодежную редакцию Центрального телевидения и вместе с Анатолием Лысенко запустил в эфир программу «Взгляд», установившую новый телевизионный стандарт. И само название придумал лично Эдуард Сагалаев.

«Да, это правда. Был объявлен конкурс, его выиграл главный редактор программ для молодежи центрального телевидения Эдуард Михайлович Сагалаев. В стране была потребность в новом, но никто не знал, что такое новое, поэтому, так сказать, вот мы интуитивно все вместе под руководством Эдуард Михайловича и пытались отвечать на этот вопрос», — рассказал журналист и продюсер Александр Любимов.

Сагалаев сам впервые появляется на экране как со-ведущий первого советского ток-шоу «12-й этаж», а потом уходит в редакцию информации и становится лицом первой итоговой еженедельной программы «7 дней».

«Был таким князем действительно для нас, потому что его слово, если оно не было верным, как нам казалось, мы все равно понимали, что оно что-то значит. Это был очень значительный человек», — поделился журналист Владислав Флярковский.

Уже на личном созданном канале ТВ-6, хронологически самом первом частном телевидении в России, Эдуард Сагалаев смог полностью реализовать свой талант тонко чувствовавшего время медиаменеджера. Он сделал ставку на доверительный разговор со зрителем. Лично придуманная Эдуардом Сагалаевым «В мире людей» — разговор по душам на миллионную аудиторию. Не зря же именно в эту программу приходят герои культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2», именно Сагалаевский ТВ-6 впервые показывает России ее нового героя — Данилу Багрова.

Из всех задач телевидения Сагалаев всегда считал самой главной просветительскую. Любил и сам рассказать о неизведанном. Когда ему уже пошел седьмой десяток, поехал с камерой в Индию, откуда привез большой документальный фильм о йогах, вызвавший большой рейтинговый фурор.

«Я буду еще долго жить, я надеюсь!» — говорил он.

В последние годы Эдуард Сагалаев даже и не задумывался о пенсии — активно работал во главе Национальной Ассоциации Телевещателей. Хотел, чтобы российские телевидение развивалось и сохраняло свое лицо, несмотря на все гримасы нынешнего турбулентного времени.

Коллеги и друзья, родные и близкие проводили Эдуарда Сагалаева в последний путь аплодисментами скромными, но искренними, каким и был он сам всю жизнь.