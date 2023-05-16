«На границе»: власти Курской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28

Губернатор Старовойт: пограничники сбили украинские дроны в Курской области

«На границе»: власти Курской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Глава региона прокомментировал инцидент. Удалось ли украинским БПЛА добиться разрушений?

Власти Курской области сообщили, что пограничники сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Нарушители границы били ликвидированы в Суджанском районе. Глава Курской области уточнил, что сбиты были украинские дроны-камикадзе. Оба аппарата взорвались при ударе о землю. Их осколками был поврежден стоящий рядом экскаватор. О пострадавших Старовойт не сообщил.

Ранее, 10 мая, БПЛА ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев прокомментировал инцидент. По его словам, один из дронов был сбит в результате огневого поражения, а второй при неудачной попытке маневрировать рухнул на землю.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области.

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