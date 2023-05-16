«На границе»: власти Курской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ

Глава региона прокомментировал инцидент. Удалось ли украинским БПЛА добиться разрушений?

Власти Курской области сообщили, что пограничники сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Нарушители границы били ликвидированы в Суджанском районе. Глава Курской области уточнил, что сбиты были украинские дроны-камикадзе. Оба аппарата взорвались при ударе о землю. Их осколками был поврежден стоящий рядом экскаватор. О пострадавших Старовойт не сообщил.

Ранее, 10 мая, БПЛА ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев прокомментировал инцидент. По его словам, один из дронов был сбит в результате огневого поражения, а второй при неудачной попытке маневрировать рухнул на землю.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области.